KOCAELİ Dilovası'nda yağış sonrası yol çöktü - Son Dakika

Dilovası'nda yağış sonrası yol çöktü

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde dün meydana gelen aşırı yağış sonrası yolda yaklaşık 50 metrelik alanda çökme meydana geldi. Karayolları ekipleri yolu onarmak için çalışma başlattı.

Dilovası ilçesinde dün aşırı yağış nedeniyle evleri su basarken, D-100 Karayolu Dilovası kavşağı yağmur sularıyla doldu. D-100 Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol ulaşıma açıldı. Dün yağmur yağışı nedeniyle Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4002 Sokak'ta yolun yaklaşık 50 metrelik kısmı çöktü. Bugün sel sularının tamamen çekildiği ilçede, Karayolları iş makineleriyle çöken yolu onarmak için çalışma yaptı.