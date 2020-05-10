KOCAELİ Dizi setinde hatıralarını tazelediler - Son Dakika

Dizi setinde hatıralarını tazelediler

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan 'Seksenler' dizisinin setine gelen yaşlılar, 1980'li yılların Darıca'sı şeklinde dizayn edilmiş sette hatıralarını tazeledi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara saat 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıkma izni verildi. Gebze Belediyeler Birliği tarafından yapılan organizasyon ile belirlenen saatler arasında sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar, TRT'de yayınlanan 'Seksenler' dizisinin setine getirildi. 1980'li yıllarda Darıca'da bulunan Çınaraltı Meydanı'nın birebir kopyası olan seti gezen yaşlı vatandaşlar, o günlerin anılarını hatırlayarak güzel zaman geçirdi.

Sette kullanılan dükkanların asıl sahiplerinin seti gezdiğini söyleyen 'Seksenler' dizisinin yönetmeni Birol Güven, "Bu fikir Darıca belediye başkanımızın fikri. Pazar günü 65 yaş üzerindekilere bir izin olduğunu söyleyerek bizden seti açmamızı rica etti. Burası Darıca'nın 80'li yıllardaki hali. Dolayısıyla bugün gelen misafirlerimiz o yılları çok iyi biliyor. Başkanımız duygusal bir gün yaşatmak istedi. Biz de sadece kapıları açtık. Onlar benim büyüklerim. Biz daha çok, onların yaşadıklarının dizisini yaptık. Ben çocukken alışveriş yaptığım Şimbil Bakkal'ı sete yerleştirdik. Şu anda kendisi de burada. Biz o bakkaldan, yanındaki bu manavdan alışveriş yapıyorduk. Onlar bugün buradalar. Hem onlar için, hem de benim için çok değişik bir tecrübe oldu." dedi.

Sette bulunan Şimbil Bakkal'ı Darıca'da uzun yıllar işleten ve bugün 78 yaşında olan Hüseyin Şimbil, "Asıl Şimbil Bakkal benim amcamdı. Ben de amcamla birlikte bakkalda duruyordum. Şimdi amcam vefat etti. 1970 senesinden 2015'e kadar bakkalı beraber işlettik. Diziyi seyrettim. Çok beğendim. Şimdi o günler yok. O eski günler yok. Allah razı olsun, hepimize karşı saygıda, hürmette kusur etmiyorlar. O günlerde ben seni tanırdım, sen beni tanırdın. Şimdi kimse kimseyi tanımıyor. Burası beni dükkana çok benziyor. Hatta o kadar benzemiş ki, neredeyse aynısı. Birol'un ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Çocukluğunda Birol benim komşumdu." diye konuştu.

Yaşlı vatandaşlara nostalji yaşatmak istediklerini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şöyle konuştu:

"Bu etkinliği Gebze Belediyeler Birliği olarak 4 belediye ortaklaşa gerçekleştirdik. Şu an burada büyüklerimiz var. Malum 65 yaş üzeri ağabeylerimiz, büyüklerimiz, amcalarımız evlerinde yeterince sıkıldılar. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıkma serbestliği getirildi. Biz de bu fırsatta büyüklerimize bir nostalji yaşatmak istedik. Onları 80'li yılların Darıca'sına getirdik"