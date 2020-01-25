Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi doğa turizminin altyapısını oluşturacak Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları Projesi'ni tanıttı.

Bir restoranda gerçekleştirilen proje açılış toplantısına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Raşit Fidan, MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Müdürü Devrim Şavlı, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sami Karacan, MARKA temsilcileri, Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kaymakamlığı, turizm ve doğa sporları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Aydınlık, yaptığı konuşmada, projenin önemine değindi.

Kocaeli'de turizm konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Aydınlık, şunları kaydetti:

"İlimiz Kocaeli'de yaşayan insanımızın bedenen ve ruhen, yaşadığı çevre içerisinde tam bir iyilik içerisinde, mutlu bir şekilde yaşayabilmesi ve mutlu şehir Kocaeli için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın bizlere çizdiği vizyon çerçevesinde, bugün bir projemizi daha başlatıyoruz. İlimizin toplam yüzölçümünün yüzde 44'lük kısmı doğal alana sahip bulunuyor. Bu proje ile doğa parkurlarının artmasında büyük bir adım atacağız. Bu proje kapsamında doğa parkurlarımızın tabelalandırılması, doğa yürüyüş el kitabının hazırlanması, tanıtımlar ve diğer pek çok konuda adım atmış bulunuyoruz. Nisan ayında turizm çalıştayı ve ardından turizm master planı ile çok önemli mesafe kat edeceğiz. Küçük bir yüz ölçüme sahip olmamıza rağmen deniz, kış ve doğa turizmi ile kentimizi ilmik ilmik işlemek istiyoruz."

MARKA İzleme ve Değerlendirme Birim Müdürü Devrim Şavlı da projenin sadece tasarımdan ibaret olmadığını, uygulamasında iyi bir entelektüel birikim gerektiğini vurgulayarak, 'Uygulamada geri dönülmez hasarlar yaratmamak gerekiyor. Biz bu konuda takipçi olacağız. Entelektüel sermaye arasında en kaliteli insan kaynaklarına sahip şehirlerimizden biri Kocaeli. Proje, turizm kadar kent yaşamına da önemli katkılar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.