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Kocaeli-doğduğu hastanede doktor oldu

1 dakika önce

Doğduğu hastanede doktor olduKOCAELİ'de, Hüseyin Emre Dağdeviren doğduğu Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doktor olarak göreve başladı.

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Doğduğu hastanede doktor oldu

KOCAELİ'de, Hüseyin Emre Dağdeviren doğduğu Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doktor olarak göreve başladı. Hüseyin Emre Dağdeviren, 24 yıl önce doğduğu hastanede doktor olarak göreve başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 yıl önce doğan Cavit ve Mine Dağdeviren çiftinin oğlu Hüseyin Emre Dağdeviren, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Dr. Hüseyin Emre Dağdeviren dünyaya geldiği Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil serviste pratisyen hekim olarak göreve başladı. Ünlü bilim insanı ve giyilebilir kalp pilini icat eden Canan Dağdeviren'in de kardeşi olan Hüseyin Emre Dağdeviren doğduğu hastanede göreve başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kocaeli'ne gelmek istediğini, fakat doğduğu hastaneye atanınca çok şaşırdığını söyleyen Hüseyin Emre Dağdeviren, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yeni mezunuyum ve hastanede göreve başladım, ilk görev yerim. Çok mutlu oldum, aileme yakın olması, evime yakın olması nedeniyle akrabalarımdan, arkadaşlarımdan çok güzel tepkiler aldım." dedi.

Doğumuna giren ebe ve hemşirelerin emekli olduğunu ifade eden Dağdeviren, "24 yıl önce benim doğumuma giren ebe ve hemşirelerin emekli olduğunu öğrendim. Kocaeli'ni istiyordum ama hiç böyle bir durum olacağı aklıma gelmemişti. Çok güzel oldu benim için. Fakültede hastalarımızı görüyorduk, planlama yapıyorduk ama hastanede sorumluluk alıp bu görevi yapmak hem heyecanlı hem de gurur verici." diye konuştu.

Hüseyin Emre, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:07 Kaynak: DHA
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