Son Dakika Haberleri: Kocaeli down sendromlu özlem'in hayali gerçek oldu
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Kocaeli down sendromlu özlem'in hayali gerçek oldu

6 saat önce

Down sendromlu Özlem'in hayali gerçek olduİzmit'te, down sendromlu Özlem Ateş'in hayali gerçekleştirildi.

Down sendromlu Özlem'in hayali gerçek oldu

İzmit'te, down sendromlu Özlem Ateş'in hayali gerçekleştirildi. Özlem Ateş kına gecesinde oynayarak doyasıya eğlendi.

İzmit'te Genç Kandıralılar Derneği Kadın Kolları, down sendromlu Özlem Ateş'in hayalini yerine getirdi. Özlem Ateş için İzmit'te bir düğün salonunda temsili bir kına gecesi organize edildi ve kına yakıldı. Gecede, yöresel şarkılarla oyunlar oynandı. Özlem Ateş'in kına gecesine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.

Özlem Ateş'in kınasını yakan Fatma Kaplan Hürriyet, Özlem'le uzun süre karşılıklı oynadı. Hürriyet, Meleğimizin yüzündeki gülümseme dünyalara değerdi. Bu anlamlı programa vesile oldukları için Genç Kandıralılar Derneği'nin güzel kadınlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. dedi.

Kocaeli down sendromlu özlem'in hayali gerçek oldu

Hürriyet, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:56 Kaynak: DHA
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