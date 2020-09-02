KOCAELİ Dublörlü dolandırıcılıkta asıl mağdurun emlakçı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Dublörlü dolandırıcılıkta asıl mağdurun emlakçı olduğu ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 800 bin lira değerindeki bir arsanın dublörlü yasa dışı satışı, tapu memurunun olayı fark etmesi sonucu ortaya çıkarıldı. Olayda asıl mağdurun ilçede emlakçılık yapan bir kişi olduğu ortaya çıktı.

Olay, Kandıra ilçesinde 10 Ağustos günü meydana geldi. Yaklaşık değeri 800 bin lira olan, 657 metrekare büyüklüğünde, denize yakın bir arsanın satışı için Kandıra Tapu Müdürlüğü'ne gelen N.B ve yanında ki henüz ismi öğrenilemeyen kişi işlem yapmak istedi. Kastamonu'da M.G'nin kılığına giren kişi vekaleti başka bir kişiye verdi. Kandıra'da ki Tapu Müdürlüğü'nde yapılan incelemede de arsa sahibi 80 yaşındaki M.G.'nin ikamet adresi Kandıra olmasına rağmen vekaletin Kastamonu 2. noterden verildiği ortaya çıktı. Bu arada dolandırıcılar Kandıra ilçesinde emlakçılık yapan E.A 'dan 800 bin lira değerinde ki arazi için 400 bin TL 'ye anlaşıp parayı aldılar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Noterler Birliği arasındaki sistemde vekaletin gerçek ve resmi olduğu tespit edilirken tapuda verilen fotoğraf ile vekalet fotoğrafının farklı olması tapu memurunun dikkatini çekti. Dolandırıcıların noterden aldıkları vekaletin sahte nüfus cüzdanıyla ve dublör kullanarak aldığı tespit edildi. Tapu Müdürlüğü'nde yapılan işlemler sırasında memurun şüphelenmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Tapuda işlemlerin uzaması nedeniyle durumdan şüphelenen sahte vekil N.B ve yanında ki henüz ismi öğrenilemeyen kişi tapudan ayrıldı. Polis, emlaktı E.A'nın ifadesini alırken tapudan kaçan şahısların kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı