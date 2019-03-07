Kocaeli Dükkan Camına Benzin Döküp Yaktılar
55 dakika önce
Dükkan camına benzin döküp yaktılarİZMİT'te bebek mobilyaları satan bir dükkan benzin dökülerek yakılmaya çalışıldı.
Dükkan camına benzin döküp yaktılar
İZMİT'te bebek mobilyaları satan bir dükkan benzin dökülerek yakılmaya çalışıldı. Çevredeki vatandaşların erken ihbarı sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.
Olay İzmit Mehmet Ali Paşa
Mahallesi Emin Sipahi Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki Erol Gençtürk'e ait bebek mobilyaları satan dükkan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Dükkanın vitrin camından yükselen alevleri gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ateşe verilmeye çalışılan dükkanın vitrin camı kırılırken, içerideki ürünler ise zarar görmedi. Dükkanı yakmaya çalışan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kullandığı benzin bidonu dükkanın önünde bulundu. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, dükkanı ateşe vererek kaçan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:00 Kaynak: DHA
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