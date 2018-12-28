Kocaeli Durdurulan Kamyonda 14 Kilo 400 Gram Eroin Bulundu
1 saat önce
Durdurulan kamyonda 14 kilo 400 gram eroin bulunduİZMİT'te, TEM yolunda durdurulan kamyonda narkotik köpeği ile yapılan aramada 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Durdurulan kamyonda 14 kilo 400 gram eroin bulundu
İZMİT'te, TEM yolunda durdurulan kamyonda narkotik köpeği ile yapılan aramada 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele ekipleri, TEM yolunda İstanbul
'a giden kamyonu takibe alarak durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda yük içerisine konulan 28 paket halinde 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:31 Kaynak: DHA
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