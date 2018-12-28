Son Dakika Haberleri: Kocaeli Durdurulan Kamyonda 14 Kilo 400 Gram Eroin Bulundu

Kocaeli Durdurulan Kamyonda 14 Kilo 400 Gram Eroin Bulundu

1 saat önce

Durdurulan kamyonda 14 kilo 400 gram eroin bulunduİZMİT'te, TEM yolunda durdurulan kamyonda narkotik köpeği ile yapılan aramada 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Durdurulan kamyonda 14 kilo 400 gram eroin bulundu

İZMİT'te, TEM yolunda durdurulan kamyonda narkotik köpeği ile yapılan aramada 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, TEM yolunda İstanbul'a giden kamyonu takibe alarak durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda yük içerisine konulan 28 paket halinde 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:31 Kaynak: DHA

Narkotik, Güncel
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