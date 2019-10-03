Kocaeli ecem balcı cinayeti davasının 6'ncı duruşması başladı

Ecem Balcı cinayeti davasının 6'ncı duruşması başladı(2)

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada baba Gökhan Balcı mahkeme salonunda hazır bulunurken, tutuklu sanık Süleyman Kara, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Savcı, sanık Süleyman Kara'nın delilleri karatmadığına, tasarlayarak öldürmediğine kanaat getirirken, sanığın çocuğun kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, tutuksuz yargılanan Keziban A., Rıfat Özgür Y., Yusuf K. ve İbrahim D. hakkında ise 'Suç delillerini gizlemek' suçundan ayrı ayrı hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Süleyman Kara'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Kasım tarihine ertelendi.

"UMUYORUM Kİ BAŞKA ECEM'LERİN CANI YANMAZ"

Duruşmanın sona ermesinin ardından adliye binası önünde konuşan baba Gökhan Balcı, kızının katili hakkında en ağır cezanın verileceğine inandığını ifade ederek, 6'ncı duruşmamız da görüldü. 19 Kasım'da tekrar burada olacağımızı söylediler. 19 Kasım'da kararın verileceğine inanıyorum, verilecek olan kararda cinayetin tasarlanmış olduğunun altını çizmek istedik ama savcı mütalaasını bu şekilde vermedi. İtirazımızı yaptık, umuyorum ki ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası alacağına inanıyorum. İnşallah bu dava emsal olur başka Ecem'lerin canı yanmaz.ö dedi.