Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede - Son Dakika

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Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede
6 saat önce
El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyedeKOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubuna yönelik operasyonda örgüte elaman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:59 Kaynak: DHA
El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyede
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubuna yönelik operasyonda örgüte elaman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubunun Karamürsel'de faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüte elaman kazandırdıkları tespit edilen 8 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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