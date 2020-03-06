Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede - Son Dakika

Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

6 saat önce

El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyedeKOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubuna yönelik operasyonda örgüte elaman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubuna yönelik operasyonda örgüte elaman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubunun Karamürsel'de faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüte elaman kazandırdıkları tespit edilen 8 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

Karamürsel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başkent'te lüks villaya fuhuş operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya terörist başı Öcalan tepkisi: Utanç verici İki ildeki operasyonda tek seferde en büyük kaçak akaryakıtı ele geçirildi Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 18:43:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]