Kocaeli Elektrik Akımına Kapılan Genç Yatağa Mahkum Kaldı

Elektrik akımına kapılan genç yatağa mahkum kaldıKocaeli'nin Körfez ilçesinde yüksek gerilim hattındaki kaçak elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki Sabri Akdemir yatağa mahkum oldu.

Elektrik akımına kapılan genç yatağa mahkum kaldı



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yüksek gerilim hattındaki kaçak elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki Sabri Akdemir yatağa mahkum oldu. Tedavi masraflarını karşılayamadıklarını ve yardım beklediğini söyledi.



Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Sabri Akdemir(22), 29 Kasım 2018 günü evlerinin önünde güvercin uçurmak istediği sırada beton elektrik direğine elini koydu. Bu sırada elektrik akımına kapılan genç, amcasının kendisini fark etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 45 gün yoğun bakımda kalan Sabri Akdemir, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından taburcu edildi. Akdemir'in sağ eli ve sağ bacağı işlevini kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerinde ise yanıklar bulunuyor. Eşi Aslı Akdemir, 4 aylık oğlu Uğur, annesi, babası ve kardeşleriyle birlikte aynı evde yaşayan aile, genç yaşta yatağa mahkum olan Sabri Akdemir'in tedavisine destek oluyor.



'TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYORUZ'



Elektrik akımına kapıldığı anı anlatan Sabri Akdemir, Ben orada güvercin uçuruyordum. Akşam saatiydi. Amcamla birlikte güvercin mezatına gidecektik. Onun gelmesini bekliyordum. Kümesimi kilitleyip, amcamı beklemeye başladım. O sırada yağmur yağıyordu. Elimi direğe yasladım. Ondan sonra elektrik çarptı beni orada. Zaten başka bir şey hatırlamıyorum. O direkten yüksek gerilim hattı geçiyormuş. Orada ağaçlar da vardı. Onlar birbirine çarpıyordu. Elimi betona yasladım. Sonra kendimi yerde buldum. 45 gün yoğun bakımda kaldım, sonra 9 gün de serviste kaldım. Ben şu anda sağ kolumu hissetmiyorum. Kolum bazen ağrıyor, bazen titriyor. Sağ elimi tamamen hissetmiyorum. Kolumu keseceklerdi ama vücudumun görüntüsü bozulmasın diye yerinde bıraktılar. Ayağımın da sinirleri tamamen kopmuş. Her sabah hastaneye kontrole gidip geliyoruz. Ama tedavi masraflarını karşılayamıyoruz dedi.



'AMCAM HAYATIMI KURTARDI'



Elektriğe kapılmadan önce amcasını aramasının hayatını kurtardığını söyleyen Akdemir, Ben çarpılmada önce amcamı aramıştım. Amcam dediğim yere geldiğinde beni görmüş. O beni alıp hastaneye götürmüş. Annemlerin haberi yoktu zaten. Ben yoğun bakımdayken annemler beni kameradan izlemişler. Zaten hastanede ilk 3 gün beni cihaza bağlı olarak yaşatmışlar. Annemlere 'Durumu kritik' demişler. 3 gün sonra cihazdan çıkarıp normal yoğun bakıma almışlar. Sonra orada da tedavi tamamlanınca normal odaya aldılar. 9 gün sonra da taburcu oldum dedi.



'ELİMİ TEKRAR KULLANMAK İSTİYORUM'



Kendisini tamamen iyileştirecek tedavi yönteminin Kocaeli'deki hastanelerde olmadığını söyleyen Sabri Akdemir, Ben elimi tekrar kullanabilmek istiyorum. Bunun tedavisi var, ama burada yok. İyi bir doktor bulmamız gerekiyormuş. Onun için de bizim durumumuz yok. Benim elim tamamen bitmişti. Kemiklerimden birinin rengi siyaha dönmüş. Yara kapanmadığı için ve dikemedikleri için elimi karnıma bağladılar. Şimdi elimdeki etin gelişmesini bekliyoruz. Doktor elimin gelişmesinden sonra oradaki çukura da yama yapacağını söyledi. Ama tamamen tedavi olmam için gereken çare bu hastanede yokmuş. Biz de elimin gelişmesinden sonra iyi bir doktora gideceğiz şeklinde konuştu.



Çarpılmadan önce günlük işlerde çalıştığını söyleyen Akdemir, Ben inşaatlarda çalışıyordum. Sanayide hurdacının yanında çalışıyordum. Boş durmuyordum. Kendime güvercin alıp satıyordum. Ama olmadı. En son elektrik çarptı. Şu anda evde sadece babam çalışıyor. Bize babam bakıyor. O da günlük işlerde, tek tük işe gidip geliyor dedi.



Öte yandan, elektrik akımına kapılarak yatağa mahkum olan Sabri Akdemir'in amcası Yaşar Mehmet Akdemir'in de yaklaşık 10 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir evin elektrik tesisatının bakımını yaptığı sırada elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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