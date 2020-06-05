KOCAELİ Elle çöp topladıkları görüntüleri amirine gönderdi, işten çıkarıldı - Son Dakika

Elle çöp topladıkları görüntüleri amirine gönderdi, işten çıkarıldı

İZMİT Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Sadullah Ercin (38), iddiaya göre koronavirüs salgını sürecinde bir arkadaşıyla beraber elle çöp toplamak zorunda kaldıkları görüntüleri cep telefonuyla kaydedip amirine gönderdiği için işten çıkarıldığını iddia etti. İşe iade davası açmaya hazırlanan Ercin, "Herhangi bir gelirim yok, işsizlik maaşı da alamıyorum" dedi.

CHP'li İzmit Belediyesi'nde 2 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Sadullah Ercin, iddiaya göre koronavirüs sürecinde mahalle ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerinde çalışanların çöple temasını önleyen araç yetersizliğinden dolayı elle çöp toplamak zorunda kaldı. Ercin, yanındaki arkadaşı elle çöp toplarken cep telefonuyla çektiği görüntüleri amirine gönderdi. Ercin, daha sonra koronavirüs şüphesiyle başvurduğu hastanede test yaptırdı. Sağlık görevlisinin kendisine verdiği 14 günlük sağlık raporuyla eve kapanıp kendini izole eden Ercin'in testi, negatif çıktı. Ercin'in raporlu olarak evde kaldığı süre zarfında belediyeden tutanak geldi. Tutanakta, hakkında açılan soruşturma tarihinde kendisinin raporlu ve evde olduğunu söyleyen Ercin, rapor süresinin sona ermesinin ardından tekrar işe başladı. Aynı gün aldığı başka bir tutanakla İş Yeri İç yönetmeliği Eki Disiplin Ceza Cetveli'nin 25'inci maddesi gereği 5 yevmiye kesintisi ve 'İşveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması' ile 'İşverenin güvenini kötüye kullanmak gerekçesiyle' iş akdinin sona erdirildiğini öğrendi.

'MOBBİNG UYGULANDI'

Çalıştığı süre boyunca zaman zaman kendisine baskı yapıldığını iddia eden Sadullah Ercin, "2 seneden beri İzmit Belediyesi'nde temizlik işlerinde çalışıyordum. Belediyede yönetim değiştikten sonra üzerimde aşırı bir psikolojik baskı ve 'mobbing' uygulanmaya başladı. Nisan ayında pandemi sürecinde bize elimizle çöp toplattılar. Ben bu durumu amirime dile getirdim 'Elle çöp mü toplanır, neden bu şekilde bizi çalıştırıyorsunuz?' dedim. Daha sonra ben kendimden şüphelendiğim için koronavirüse yakalanmış olabilirim diye, sonuçta elle çöp topluyoruz, hastaneye gidip test yaptırdım. Bana karantinaya girmem için 14 gün rapor verildi. Raporlu olduğum süre zarfında evime belediye ekipleri bir tutanak getirdi. Belediye hakkında asılsız ihbarda bulunduğumu söylediler. Rapor sürem bitince de işe başladım, ertesi gün de iş akdimin feshedildiğine dair tutanak verdiler" dedi.

'İŞSİZLİK MAAŞI ALAMIYORUM'

İşten tazminatsız bir şekilde çıkarıldığını ve işsizlik maaşına da başvuramadığını ifade eden Sadullah Ercin, şöyle konuştu:

"Benim raporlu bir şekilde evde olduğum tarihte, daha önceki yaşanmış bir olaydan dolayı iş akdimi feshettiler. Bu süreçte adli olarak bütün mercilere başvurdum. İşe iade davası açmaya hazırlanıyorum. Şu an zaten herhangi bir iş yerinde çalışamıyorum, işe iade davası sürecim devam ediyor. İşsizlik maaşı da alamıyorum, herhangi bir gelirim yok."