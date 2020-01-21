Kocaeli elleri ve ayakları bağlandı, darp edilip öldürülerek otoyol kenarına atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli elleri ve ayakları bağlandı, darp edilip öldürülerek otoyol kenarına atıldı - Son Dakika

Kocaeli elleri ve ayakları bağlandı, darp edilip öldürülerek otoyol kenarına atıldı

6 saat önce

Elleri ve ayakları bağlandı, darp edilip öldürülerek otoyol kenarına atıldı (YENİDEN)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, elleri ve ayakları iple bağlanan, feci şekilde dövülen kişinin cesedi battaniyeye sarılarak TEM Otoyolu kenarına atıldı.

Elleri ve ayakları bağlandı, darp edilip öldürülerek otoyol kenarına atıldı (YENİDEN)

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, elleri ve ayakları iple bağlanan, feci şekilde dövülen kişinin cesedi battaniyeye sarılarak TEM Otoyolu kenarına atıldı.

Bugün öğle saatlerinde, Karayolları ekipleri TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde temizlik yaptığı sırada yol kenarında içerisinde bir şey bulunan battaniyeyi gördü. Karayolları görevlileri, battaniyeyi açtıklarında cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, Ankara istikametinin bir şeridini kapatarak, cesedin bulunduğu bölgeye paravanla kapattı. Polis, olay yerinde incelemede bulundu. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Bir erkeğe ait cesedin başka bir yerde öldürülerek yol kenarına atıldığı, feci şekilde dövülen kişinin elleri ve ayaklarının iple bağlı olduğu öğrenildi. Ölen kişinin 30-35 yaşlarında olduğu belirtilirken, kimliği belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli elleri ve ayakları bağlandı, darp edilip öldürülerek otoyol kenarına atıldı

TEM Otoyolu, Kartepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:48 Kaynak: DHA
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