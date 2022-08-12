Gece bekçisinin itiraflarının ardından 3 cinayet çözüldü! Aralarında Galatasaray kongre üyesi de var - Son Dakika
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Gece bekçisinin itiraflarının ardından 3 cinayet çözüldü! Aralarında Galatasaray kongre üyesi de var

12.08.2022 17:51

Bir tekstil firmasında gece bekçiliği yapan Mustafa M., 2006 yılında 80 bin liralık soygun için A.B.E. ve Murat Dayanç ile plan yaptıklarını ve Bülent Demir'i kendilerini tanıdığı için öldürdüklerini itiraf etti. Mustafa M. ve A.B.E.'nin polise girmekle tehdit ettiği için Murat Dayanç'ı da öldürdüğü ortaya çıktı. Mustafa M.'nin itiraflarının ardından Galatasaray kongre üyesi iş insanı Tekin Uğurlu cinayetini de aydınlatıldı.

Pendik'te 2006 yılında bir tekstil firmasının muhasebeciliğini yapan Bülent Demir içerisinde personelin maaşları olan 80 bin lira para dolu kasa ile ortadan kayboldu. Bülent Demir'in cesedi, 10 gün sonra bacakları, elleri, ağzı ve gözleri koli bandıyla bağlanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ormanlık alanda bulundu. Çelik kasa ise, Sakarya'nın Geyve ilçesinde açılmış halde bulundu. O dönemde jandarmanın yaptığı araştırmalarda, Bülent Demir'i öldürerek kasadaki paraları çalan kişilere ulaşılamadı.

Gece bekçisinin itirafı cinayetleri ortaya çıkardı! Korkunç şekilde katledilmişler
Bülent Demir

GECE BEKÇİSİ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Faili meçhul olarak kalan dosya, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 ay önce tekrar açıldı. Ekipler yaptıkları araştırmada, 2006 yılında muhasebecinin kaybolduğu firmada çalışan gece bekçisi olan Mustafa M.'yi gözaltına aldı. Sorguya alınan Mustafa M., kasadaki parayı çalmak için A.B.E. ve Murat Dayanç ile plan yaparak olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Bülent Demir'i kendilerini tanıdığı için öldürdüklerini söyleyen Mustafa M., çelik kasayı ise M.Ö. ve M.K.Ö.'nün yardımı ile açtıklarını, ancak bu kişilerin cinayetten haberinin olmadığını söyledi.

Gece bekçisinin itirafı cinayetleri ortaya çıkardı! Korkunç şekilde katledilmişler
Mustafa M

SUÇ ORTAKLARINI ÖLDÜRDÜLER

İfadesinde, olayın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra, 2014 yılında, suç ortağı Murat Dayanç'ın kendisini ve A.B.E.'yi polise gitmekle tehdit ettiğini söyleyen Mustafa M., A.B.E. ile birlikte Murat Dayanç'ı öldürerek cesedini İstanbul Kurtköy'de ormanlık alana attıklarını itiraf etti. 2014 yılından bu yana faili meçhul olarak kalan Murat Dayanç cinayeti dosyası da kapatıldı.

GALATASARAYLI KONGRE ÜYESİNİN CİNAYETİNİ DE İTİRAF ETTİ

Sorgusu devam eden Mustafa M., 2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan Galatasaray Kongre Üyesi iş insanı Tekin Uğurlu cinayetinden de bahsetti. Tekin Uğurlu'yu aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.B. isimli bir kişinin araba içerisinde öldürdüğünü söyleyen Mustafa M., daha sonra M.B.'nin babası B.B. ile birlikte cesedi parçaladığını ve Pendik Esenyalı bölgesinde otoyol kenarındaki bir alana gömdüklerini söyledi. İtiraf üzerine Mustafa M., söylediği bölgede yer göstermeye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği alanda yapılan kazı çalışmalarında, Tekin Uğurlu'ya ait ceset ve kemik parçalarına ulaşıldı. Olaylar İstanbul ilinde gerçekleştiği için, dosya bu aşamada İstanbul emniyetine devredildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa M., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa M.'nin ifadesinden yola çıkılarak gözaltına alınan A.B.E., M.Ö. ve M.K.Ö. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Gece bekçisinin itirafı cinayetleri ortaya çıkardı! Korkunç şekilde katledilmişler
Bülent Dayanç
Gece bekçisinin itirafı cinayetleri ortaya çıkardı! Korkunç şekilde katledilmişler
Tekin Uğurlu
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Kastamonu'da polis ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu Kastamonu'da polis ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (2) Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (2)
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece bekçisinin itiraflarının ardından 3 cinayet çözüldü! Aralarında Galatasaray kongre üyesi de var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gece bekçisinin itiraflarının ardından 3 cinayet çözüldü! Aralarında Galatasaray kongre üyesi de var - Son Dakika
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