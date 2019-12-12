Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu, AA'nın

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Tipioğlu, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi" ve "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Oylamadan sonra değerlendirmede bulunan Veysal Tipioğlu, Anadolu Ajansının, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından çok önemli bir görev ifa ettiğini belirterek, "Birbirinden güzel ve değerli fotoğrafları çeken muhabir arkadaşları tebrik ediyorum. Gönül isterdi ki birden fazlasına oy verelim ama her kategoride birine oy vermek durumunda kaldık." diye konuştu.

Tipioğlu, "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdiğine işaret ederek, "Milli takımımızın, Fırat'ın doğusunda yapılan operasyona katılan kahraman askerlerimize destek vermek maksadıyla verdiği selamlama çok anlamlı. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AA yönetimi ve çalışanlarına başarılar dileyen Veysal Tipioğlu, fotoğrafları çeken muhabirleri de kutladı.

Mustafa Yalçın, Sarıkamış, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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