Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu basın mensuplarıyla buluştu

Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile Kocaeli'ye atanan Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Eylül ayında yayınlanan "Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi" ile Kocaeli'de görevlendirilen Veysal Tipioğlu bugün basın mensuplarıyla ve şube müdürleri ile birim amirleri ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Polis Evi'nde bir araya geldi. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Başkanı Cemal Kaplan katılımcılara teşekkür etti. Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ise yaptığı konuşmada "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak insan odaklı hizmeti kendine ilke edinen, bireysel özgürlük alanlarında, kamu düzeni sağlayacak etkili çağdaş bir şekilde huzurlu şehir Kocaeli'yi daha mutlu huzurlu yapmak için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşımızı tehdit eden tüm unsurlara karşı kararlı bir çalışma içinde olacağız. Toplumsal katılımı sağlamak, sosyal yapı ile birleşmek ve toplumun güvenlik taleplerine daha iyi cevap vermek adına sizlerle ve vatandaşımız ile daha çok bir araya geleceğiz. Bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan çalışmalarda bize büyük sorumluluk düşmektedir" dedi.



"Ciddi bir mücadelemiz olacak"



Kocaeli'de uyuşturucu mücadele çalışmaları hakkında da konuşan Tipioğlu, "Devletimizin en önemli görevlerinden bir tanesi çocuklarımızı her türlü zararlı akımdan kurtarmak. Emniyet teşkilatı olarak her tülü tedbiri alıyoruz. Uyuşturucunun bağlantı noktaları ile ilgili operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm katmanları ortak akılı ortaya koymak gerekiyor. Başlangıç aşamasında olan çalışmamızda uyuşturucu ile ciddi bir mücadelemiz olacak. Avrupa'ya oranla kullanım oranı çok düşük. Gönül ister ki hiç olmasın" şeklinde konuştu.



Kocaeli geneline kurulan güvenlik kameraları sistemi hakkında da konuşan Tipioğlu, "Kent Güvenlik Sistemi kameraları bizim için çok önemli. Suçun işlenme noktasında önleyici ve suçtan sonra failin yakalanması anlamında önemli. İlimiz uluslararası yolların bitişme noktasında. Trafik kazalarının neden olduğu acıları anlatmak mümkün değil. Biz Kocaeli Emniyet müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın güvenlik içinde seyretmeleri için elimizden gelini yapıyoruz ve kameraları azami şekilde kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Kocaeli'de faili belirlenemeyen cinayetler hakkında da konuşan Tipioğlu, "Devlette devamlılık esastır. Emniyet müdürlüğü olarak hiçbir cinayetin faili meçhul kalmasının da gönlümüz rahat olmaz. Geniş dönemdeki faali meçhul cinayetler ile ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre Kocaeli de yaklaşık 20 civarı faili meçhul cinayet olayı var. 1'i aydınlandı. Diğerlerinin de aydınlatılması için çalışmalarımız devam edecek. Amacımız Kocaeli'de faili meçhul olay kalmamasıdır" dedi. - KOCAELİ