Kocaeli Emniyetinden "rütbeli personelin mobbing uyguladığı iddiası"na açıklama Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan "rütbeli personelin mobbing uyguladığı iddiası"nın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve basın organlarında bir ilçede görev yapan rütbeli bir personelin, emrinde çalışan personele karşı onur kırıcı davranışlarda bulunduğu, personele karşı mobbing uyguladığı hatta personeli darbettiğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İddialar gerçekleri yansıtmadığı gibi ayrıca belirtilen rütbeli personel hakkında da herhangi bir personel şikayeti bulunmamaktadır. Konuyla ilgili gerekli incelemeler İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.