KOCAELİ Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi - Son Dakika

KOCAELİ Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi

Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3 kişiye ev hapsiKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, orta düzeyde zeka geriliği olan 20 yaşındaki kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklanırken, 3 kişiye ise ev hapsi cezası verildi.

Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, orta düzeyde zeka geriliği olan 20 yaşındaki kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklanırken, 3 kişiye ise ev hapsi cezası verildi.

Kartepe ilçesinde orta düzeyde zeka geriliği rahatsızlığı olan M.Y., yengesine 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlattı. Ailenin şikayetçi olması üzerine, M.Y.?nin ifadesi alındı. M.Y., ilk olarak M.Y. isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığını, fotoğraflarını çekip, bazı kişilere gönderdiğini, ailesine söylememesi için kendisini ölümle tehdit ettiğini, daha sonra ayakkabı dükkanı bulunan bir esnafın kendisine iş yerinde cinsel saldırıda bulunup, bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü. M.Y. bu olaydan sonra soy isimlerini bilmediği 2 kişinin daha cinsel saldırısına uğradığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.Y.?nin ifadesi doğrultusunda E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y.?yi gözaltına aldı. E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y. tutuklanırken, 3 kişi ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi

Kartepe, Tecavüz, Engelli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 22:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi - Son Dakika

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