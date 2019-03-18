Kocaeli - Engelli Kişi Evinin Önünde Bıçaklanarak Öldürüldü
13 dakika önce
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli 50 yaşındaki Muktedir Çapur evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.
Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde, bedensel engelli 50 yaşındaki Muktedir Çapur evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.
Olay gece saatlerinde, Karamürsel Kayacık
Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dışarıda bulunan yakınları eve döndüklerinde Muktedir Çapur'u dairenin giriş kapısının önünde kanlar içerisinde buldu. Yakınların haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi Muktedir Çapur'un öldüğünü belirledi. Bedensel engelli Muktedir Çapur'un tekerlekli sandalyesinin apartmanın önünde olduğu, dairenin önünde bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilirken, boğazında da bıçak darbelerinin olduğu öğrenildi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muktedir Çapur'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Sokaklarda kuruyemiş satan Muktedir Çapur'un öldürülmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:01 Kaynak: DHA
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