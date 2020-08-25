KOCAELİ Engelli öğrencilerinin mutluluğu için engelli rampaları yaptılar - Son Dakika

KOCAELİ Engelli öğrencilerinin mutluluğu için engelli rampaları yaptılar

Engelli öğrencilerinin mutluluğu için engelli rampaları yaptılarKOCAELİ Kandıra Anadolu Lisesi öğretmenleri, Spina Bifida hastası olan öğrencileri Sezer Yaşar'ın (17) okul içerisinde gezebilmesi ve teneffüslerde bahçeye çakabilmesi için okulun birçok noktasına engelli rampaları yaptırdı.

Engelli öğrencilerinin mutluluğu için engelli rampaları yaptılar

KOCAELİ Kandıra Anadolu Lisesi öğretmenleri, Spina Bifida hastası olan öğrencileri Sezer Yaşar'ın (17) okul içerisinde gezebilmesi ve teneffüslerde bahçeye çakabilmesi için okulun birçok noktasına engelli rampaları yaptırdı. Sezer Yaşar rampalar sayesinde okuldaki hareket alanının arttığını, özgürlüğüne kavuşmuş gibi hissettiğini söyledi. Kandıra ilçesinde doğuştan Spina Bifida (ayrık veya açık omurga) hastası olan ve annesinin yardımıyla okula tekerlekli sandalye ile gelebilen 11'inci sınıf öğrencisi Sezer Yaşar'ın okul içerisinde hareket alanını artırmak için, öğretmenleri okul içerisinde bulunan koridorlara ve okul bahçesine engelli rampası yapmaya karar verdi. Amaçlarının her gün annesi Nagehan Yaşar tarafından okula getirilen Sezer'in, okul içerisinde arkadaşlarıyla vakit geçirip sosyalleşmesi olduğunu ifade eden öğretmenler, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de onayını aldıktan sonra okul içerisinde engelli rampaları yaptı. Okul içerisinde gün boyu sınıfta olmanın kendisini mutsuz ettiğini söyleyen Sezer Yaşar, 'Rampa yapılmadan önce ilk bakışta okulda hareket alanım sınırlıydı. Bu benim için çok zorlu bir süreçti ama rampalar yapıldıktan sonra bu sorunların büyük bir kısmını halledeceğimizi düşünüyorum ve rahatladığımı hissediyorum" dedi.

"ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Okul içerisine yapılan engelli rampalar sayesinde arkadaşları gibi okulda özgürce gezebileceğini ifade eden Sezer Yaşar, ?Öğretmenlerimin hakkını ödemek çok kolay değil ama bir şekilde onların yüzünü kara çıkarmayacağım. Çünkü benim için yapılanları göz ardı edemem. Üniversitede hedeflediğim bölüme giderek öğretmenlerime olan borcumu ödemek istiyorum. Hukuk fakültesini hedefliyorum, inşallah kazanırım. Eskiden arkadaşlarımla beraber bahçeye çıkamadığım için çok üzülüyordum. Şu an arkadaşlarımla okul bahçesine çıkabilecek olmak benim için çok güzel bir duygu. Bir civcivin kabuğunu kırıp özgürlüğüne kavuştuğu gibi hissediyorum. Emeği geçen öğretmenlerime teşekkür ederim" diye konuştu.

"ÜZÜLDÜĞÜMÜ SEZER'E BELLİ ETMEMEYE ÇALIŞIYORDUM"

Okulda teneffüs olduğu zaman arkadaşlarının dışarıda oyun oynamasının, dışarıya çıkamadığı için Sezer'i üzdüğünü bu durumun da kendisini hüzünlendirdiğini ifade eden anne Nagehan Yaşar, '11 yıldır okullarda Sezer ile beraberiz. Bahçeye çıkamadığı zaman arkadaşlarını yukarıdan izleyip kahroluyordu. Öyle olunca ben de çok üzülüyordum. Sezer'e belli etmemeye çalışıyordum. Onun da herkes gibi arkadaşlarının ortamında olmasını istiyorduk. Şu an çok mutluyuz" dedi.

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE EŞİT İMKANLAR SAĞLAMAMIZ LAZIM"

Kandıra Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hasan Tandoğan ise herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

'Biz öğretmenlerde artık şu bilinç oluştu. Dersi nereye gitseniz işleyecek bir ortam bulabilirsiniz ama tüm öğrencilerimize eşit bir sosyal ortam, eşit bir yaşam alanı oluşturabilmek bizim için daha öncelikli bir hale geldi. Burada da engelli öğrencilerimize bir pozitif ayrımcılık yapmak istedik. Buraya geldiğimiz zaman ilk olarak okulun bir kısmının Sezer için uygun olduğunu fakat bir yerden sonra arkadaşlarından ayrı kalmak zorunda kalıyordu. Sezer merdivenlerden inemiyordu, okulun iki girişi var birini kullanamıyordu. Kantine gideceği zaman annesinin yardımı olmadan gidemiyordu. Bizler bunun böyle olmamasını istedik. Sezer kendi başına kantine de bahçeye de gidebilsin istedik. Arkadaşlarından merdivenin ucundan ayrılmak zorunda kalmasın istedik. Bahçede arkadaşlarıyla vakit geçirmediği zaman okul biraz eksik kalıyordu. Daha sonra bu engelli rampalarını yapmaya karar verdik. Sezer'in arkadaşlarıyla bahçeye çıkıp vakit geçiriyor olması bizim için tarifi olmayan bir mutluluk"

KOCAELİ Engelli öğrencilerinin mutluluğu için engelli rampaları yaptılar

Anadolu Lisesi, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 09:47

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Engelli öğrencilerinin mutluluğu için engelli rampaları yaptılar - Son Dakika
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