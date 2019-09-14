Kocaeli eşi ölen kadını iş vaadiyle dolandırdı

Eşi ölen kadını iş vaadiyle dolandırdı

İzmit'te, Aysel Gebelek (28) trafik kazasında kaybettiği eşi Erol Canlı'nın (33) ardından 3 çocuğu için sigorta şirketinden aldığı yaklaşık 5 bin lira yetim maaşını telefon dolandırıcılarına kaptırdı. Aysel Gebelek, parasını alan dolandırıcıların yakalanması için yetkililerden yardım istedi.

8 Aralık 2018 tarihinde Muğla Köyceğiz'de meydana gelen trafik kazasında Erol Canlı yaşamını yitirdi. Yol kenarında bir erkek cesedi olduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, kazadan 24 saat sonra Erol Canlı'ya çarparak ölümüne neden olan Nahit K.?yi (54), Menteşe ilçesinde yakaladı. Yaklaşık 4 ay cezaevinde kalan Nahit K., 8 Nisan günü Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aysel Gebelek, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Erol Canlı'nın trafik kazasında ölümüne neden olduğunu iddia ettiği sürücü Nahit K.'nın tutuklanıp cezaevine gönderilmesi için sesini duyurmaya çalıştı. Kendini iş insanı olarak tanıtan Hakan K., bir televizyon programına konuk olan ve olayı burada anlatarak çocuklarının geleceği için yardım ve adalet isteyen Aysel Gebelek'e cep telefonu üzerinden ulaşarak kendisine iş verip, yardım etmek istediğini söyledi. Bir süre telefonla görüştükten sonra Hakan K., Aysel Gebelek'e iş imkanı sağlayacağını ama öncesinde güven konusunda bir test yapmak istediğini ve bunun için kendisine bir miktar para göndermesi gerektiğini söyledi. Teklifi kabul eden Aysel Gebelek, eşinin ölümünün ardından sigorta şirketinden aldığı 5 bin lirayı Hakan K.?nın banka hesabına gönderdi. Parayı alan Hakan K., kayıplara karıştı.

Olayın ardından polise giden ve bir sonuç alamadığını belirten Aysel Gebelek, 'Herkes tarafından bilinen bir televizyon programının konuğu oldum çocuklarımla birlikte. Daha sonra televizyon kanalından beni aradılar 'Bir iş adamı, iş konusunda size yardımcı olmak istiyor. Telefon numaranızı verelim mi' dediler. Ben de kabul ettim. Beni bir numaradan aradılar ve iş konusunda yardımcı olmak istediklerini söylediler. Bana çocuğunu kaybettiğini ve beni çok iyi anladığını söyledi. Bende ona inanarak güvenmeye başladımö dedi.

BİR ARKADAŞIMLA İDDİAYA GİRDİK SİZİ DENEMEK İSTİYORUZ

Eşinin ölümünün ardından psikolojik olarak zor bir dönem yaşadığını ve bu yüzden doğru kararlar veremediğini ifade eden Gebelek şöyle konuştu

'Birkaç gün sonra beni tekrar aradı ve 'Aysel Hanım, kadınlar genelde paragöz oluyor biz arkadaşımla iddiaya girdik sizi bir denemeden geçirmek istiyoruz. Sonuçta işe alınacaksınız. Ben sizin öyle bir insan olmadığınızı söyledim. Sizi denemek için bize vereceğiniz paranız var mı' diye sordu. Benim de sigortadan aldığım yetim maaşım vardı 5 bin lira kadar. O parayı iki taksit halinde verdiği hesap numarasına atmamı istedi. Bana 40 dakika sonra geri yatıracağını söyledi. Ben de güvendim ve yatırdım parayı daha sonra bir daha ulaşamadım kendisine. Kolluk kuvvetlerine ulaştım. Kendi isteğimle yatırdığım için çok bir şey yapamayacağımı söylediler. Dekontlar hala bende. Ben para hesabı yapmadım hiçbir zaman ama o para yetim parasıydı. Allah'a havale ediyorum diye konuştu.

'SON NEFESİME KADAR ADALETİN PEŞİNDE OLACAĞIMö

Eşinin ölümünün ardından İzmit'te yaşama başlayan Gebelek, şöyle konuştu

'Eşimin ölümünden sonra tek başıma 3 çocuğumla beraber mücadele ediyorum. Farklı mecralardan sesimi duyurmaya çalıştım, sosyal medyadan sesimi duyurmaya çalıştım. 3 tane evladımı pırlanta gibi yetiştirmek istiyorum, sadece adalet arayışı içerisindeyim. Bir insan canına kıyan katil, bugün elini kolunu sallayarak halk arasında geziyor. Hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ediyor. Ben bir anneyim, şikayet etmiyorum asla ama ben o günden beri yanıyorum. Karşı taraf mahkemeye geliyor, ben o günden beri 3 çocuğumla beraber tek başıma mahkemeye gidiyorum. Serbest kaldığında ben cinnet geçirdim, ayağım kırıldı ama vazgeçmedim. Ne olursa olsun son nefesimde dahi asla vazgeçmeyeceğim adalet arayışı için. İnanıyorum ki yüce mahkeme doğru kararı verecek ve adalet yerini bulacakö