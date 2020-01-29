Kocaeli eşinin dövdüğü kadın bakıma muhtaç kaldı - Son Dakika

Eşinin dövdüğü kadın bakıma muhtaç kaldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yılbaşı gecesi eşi tarafından feci şekilde dövülen Kibariye S., 20 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yatağa mahkum oldu. Kişisel ihtiyaçlarının hiçbirini karşılayamayan ve bakıma muhtaç olan Kibariye S.?nin ailesi, acımasız kocanın adalete teslim edilmesini istiyor.

Gebze Mevlana Mahallesi'nde eşi Salim S. (29) ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Kibariye S.(24), yılbaşı gecesi eşi tarafından feci şekilde dövüldü. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kibariye S., 24 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Kibariye S., kurtarıldıktan sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu hastanede de 2 gün serviste yatan genç kadın daha sonra taburcu edilerek anne ve babasının evine getirildi. Ailenin şikayeti üzerine Salim S. hakkında soruşturma başlatıldı.

"HASTANEDE ÖLÜ GİBİ YATIYORDU"

Kızlarının yılbaşı gecesi annesini aradığını baba Selahattin Gezgin, 'Yılbaşı akşamı telefon geldi. Telefonda 'Anne yılbaşı mı yapıyorsun" diye sordu. Daha önceden annesiyle konuşmuyordu. Kocası görüştürmüyordu. Kocası da o sırada içiyordu. Kızımın annesiyle telefonda konuştuğunu görüp kafaya takmış. Gece saat 3-4 civarlarında, sarhoş olunca, kızımın başını duvarlara vurmuş. Kızımı bu şekilde getirdi. Sabah saat 11.00 gibi bizim haberimiz oldu. Sabah 07.00'de yoğun bakıma götürmüşler. Gittiğimizde benim kızım hastanede ölü vaziyette yatıyordu. 'Ne olacağı belli değil' dediler. Hastanedeki doktorlar da korktular. Kızım o hastanede 24 gün yattı. Sonra Darıca hastanesine sevk edildik. Orada 2 gün kaldı. Doktorlar, 'Bundan sonra ufak çocuk gibi bakıma ihtiyacı var' dediler. O günden beri yanımda, şu anda da yatıyor. Çok kötü durumda kızım. Bizden dün ifade aldılar. Polisler, 'Gerekeni yapacağız' dediler. Şimdi beklemedeyiz. Kocası da şu anda dışarıda geziyor" dedi.

"ONUN CEZASINI KANUN VERECEK"

Salim S. hakkında şikayetçi olduklarını belirten Selahattin Gezgin, 'Benim kızım şu anda davacı oldu. Polisle birlikte avukat ve psikiyatri doktoru geldi. Hep birlikte gelip burada kızımın ifadesini aldılar. Şimdi ne olacağını bilmiyorum, beklemedeyiz. Benim kızımın hayatı bitti. Bundan sonra ufak çocuk gibi, böyle kalacak" şeklinde konuştu.

"KIZIM PSİKOLOJİ DOKTORUNUN YANINDA ANLATABİLDİ"

Selahattin Gezgin kocasının acımasız bir şekilde kızını dövdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

'Kızımı gecenin bir yarısı odaya kapatıp kafasını duvara vurmuş. 2 kere duvara vurduktan sonra kafasına tekme atmış. Dün polisle birlikte psikoloji doktoru geldi. Kızım ancak kendine gelip onun yanında anlatabildi ve ifadesini verdi. Hastanede de sayıklıyordu. Sürekli titreyerek, 'Bana bunu Salim yaptı. Salim, Salim' diye kekeliyordu"