Son Dakika Haberleri: Kocaeli eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi
Son Dakika Güncel Kocaeli eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

Kocaeli eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

1 saat önce

Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdiKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi.

Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Volkan Y., alevler içinde kalırken, çevredeki balıkçılar da kovalarla üzerine su döktü. Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

Gölcük, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında eşiyle tartışan adam, benzin dökerek kendini ateşe verdi
Gelinini dövdüğü için uzaklaştırma kararı çıkarılan kayınpeder bu defa ev yaktı Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:17:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]