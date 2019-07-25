KOCAELİ ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Şehmuz Ersait, eski eşi Nuray Anar'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:52 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Derince
ilçesinde Şehmuz Ersait, eski eşi Nuray Anar'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Olay sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi
Ozan Sokak üzerinde meydana geldi. Şehmuz Ersait, bir yıl önce boşandığı eşi Nuray Anar'ın evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Şehmuz Ersait, işe gitmek için evden çıkan Nuray Anar'ı görünce tabancasını ateşledi. Şehmuz Ersait daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti. Olayı görenler durumu polis ve 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Nuray Anar ve Şehmuz Ersait'in öldüğünü belirledi. Haberi duyarak olay yerine gelen Nuray Anar'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nuray Anar ve Şehmuz Ersait'in cenazeleri morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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