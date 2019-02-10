Son Dakika Haberleri: Kocaeli Eski Patronunu Vuran Çalışanın Silahı Doğrultma Anı Kamerada

Kocaeli Eski Patronunu Vuran Çalışanın Silahı Doğrultma Anı Kamerada

1 dakika önce

Eski patronunu vuran çalışanın silahı doğrultma anı kameradaİZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT'te işten çıkarıldığı şarküteriye pompalı tüfekle giden Ali Z., eski patronu Hayati İ.'yi bacağından vururken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski patronunu vuran çalışanın silahı doğrultma anı kamerada

İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT'te işten çıkarıldığı şarküteriye pompalı tüfekle giden Ali Z., eski patronu Hayati İ.'yi bacağından vururken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir şarküteride meydana geldi. Geçen hafta işten çıkarılan Ali Z., elindeki pompalı tüfekle şarküteriye gelerek üst katta bulunan ofis bölümüne çıktı. Ofis bölümüne girer girmez kendisini işten çıkartan işyeri sahibi Hayati İ.'nin bacağına 1 el ateş eden Ali Z., daha sonra çalışanları tehdit ederek olay yerinden kaçtı. Hayati İ. kanlar içerisinde yerde kaldı. Yaralanan Hayati İ. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden kaçan Ali Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ali Z. bugün sabah saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, eski çalışanın silahı doğrultma anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ali Z.., iş yerinin üst katına çıkar çıkmaz, Hayati İ'ye yönelerek ateş etti. Hayati İ.'ye ateş ettikten sonra tüfeği çalışanlara doğrultarak etrafa tehditler savuran Ali Z., başka kimseye zarar vermeden olay yerinden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:12 Kaynak: DHA

İzmit, DHA, Kocaeli, Güncel
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