Son Dakika Haberleri: Kocaeli Eskihisar'da Feribot Kuyruğu

Kocaeli Eskihisar'da Feribot Kuyruğu

8 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotların önünde zaman zaman kuyruklar oluştu.

Kocaeli Eskihisar'da Feribot Kuyruğu, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotların önünde zaman zaman kuyruklar oluştu. Sürücüler, geçiş ücretlerinin uygun olması nedeniyle köprüyü tercih ettiklerini söyledi. Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotlara olan ilgi Osmangazi Köprüsü'ne yapılan son zamların ardından yeniden arttı. Gebze Eskihisar iskelesinin önünde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Eskihisar iskelesine giden yol üzerinde uzun araç kuyrukları oldu. İskelede bulunan görevliler araçlara feribotlara doğru yönlendirdi. Osmangazi Köprüsü'nde 71.75 TL olan 1. sınıf araç geçiş ücreti 2019 yılından itibaren 103.05 TL'ye yükselirken, feribotu kullanan otomobiller ise tek yön için 55, gidiş-dönüş için ise 100 TL ödüyor. İstanbul'dan Bandırma'daki oğlunu görmeye giden bir sürücü, Köprünün zamlanması feribota yaradı. Bu kadar da zam olmaz. Feribot gidiş-geliş 100 TL, köprü ise 200 liraya mal oluyor. En ideali feribot. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:53 Kaynak: DHA

Yalova, Gebze, Kocaeli, Güncel
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