Kocaeli Esports VALORANT kadrosu ile yollarını ayırdı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Kocaeli Esports VALORANT kadrosu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Organizasyon takımla yaptığı ayrılık paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşıma şu açıklamaları ekledi:

Bir süre önce oluşturduğumuz Valorant kadromuzda sorumsuz ve uygunsuz davranışlar nedeniyle yönetim ekibimiz oyuncular ile görüşerek karşılıklı olarak takımdan çıkartma/çıkma kararı aldık.

Bu zamana kadar bize verdiğiniz emekleriniz için teşekkür eder kariyerinizde nice başarılar dileriz!

Takımdan çıkarılan oyuncular;

Hasan Can "HcnN" Eser

Kerem "Crips" Ay

Berkay "Just Asuna" Güreşken

Mehmet "Shocks" Yarıcı

Organizasyon ve takım arasında bu tarz olaylar espor ekosisteminde sıkça olmasa da meydana gelen olaylar. Umuyoruz ki bu tarz problemler gelecekte takımların başına gelmez. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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