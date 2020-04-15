KOCAELİ Etil alkol zamlanınca kolonya fiyatı da arttı - Son Dakika

Etil alkol zamlanınca kolonya fiyatı da arttı

KORONAVİRÜSTEN korunmak için dezenfektan olarak kolonya yoğun olarak kullanılmaya devam ederken üreticiler kolonyanın hammaddesi olan ve çoğunlukla yurtdışından ithal edilen etil alkol fiyatlarının artışından şikayetçi oldu. İzmit'te, 73 yıldır kolonya üreten Hikmet Kolonyaları'nın sahibi Emine Olguntürk, kolonya hammaddesi olan alkole yüzde 78,5 zam geldiğini, ancak kendilerinin daha önce litresini 28 liradan sattıkları kolonyayı 35 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından kolonya satışlarında artış yaşandı. Vatandaşlar dezenfektan amacıyla kolonyayı tercih ederken, geçtiğimiz 1 ay içerisinde büyük bir kısmı yurtdışından ithal edilen kolonyanın hammaddesi etil alkole de zam geldi. İzmit'te 73 yıldır kolonya üreten Hikmet Kolonyaları firmasının sahibi Emine Olguntürk, alkol fiyatlarına yüzde 78,5 zam geldiğini söyledi. Kolonya satışının normal zamanlara göre 5 kat arttığını belirten Emine Olguntürk, kolonyanın satış fiyatını ise sadece yüzde 25 artırarak litre fiyatını 28 TL'den 35 TL'ye yükselttiklerini belirtti.

'ALKOLE YÜZDE 78,5 ZAM GELDİ, FAKAT BİZ YÜZDE 25 ZAM YAPTIK'

Talep arttığı ve hammaddesi yurtdışından geldiği için bulunması zorlaşan etil alkol fiyatlarına peş peşe zamlar geldi. Ellerindeki stokların bittiğini söyleyen Emine Olguntürk, "İlk gündeki yoğunlukta bizim elimizde daha önceden aldığımız alkol vardı. O yüzden eski fiyatlar vardı. Elimizdeki bitene kadar, 3 gün boyunca eski fiyattan verdik. Ondan sonra bir zam oldu, o yüzden biz de fiyat artırdık. Bir ay içerisinde her şey o kadar hızlı gelişti ki, biz 3-4 ton alkolü 5-6 ay boyunca kullanırken şimdi 1 ayda 5 tondan fazla alkol aldık. Aldığımız 3 siparişte de kademeli olarak alkole yüzde 78,5 zam geldi. Fakat biz yüzde 25 zam yaptık. Şu anda litre fiyatımız 35 TL. Küçük 270 ml'lik şişelerde 10 TL'ye satıyoruz. Zaten limon daha fazla satılıyor. Kokulu, parfümlü kolonyaları insanlar çok fazla tercih etmiyor. Ama biz onları da yine 80 derece olarak hazırlıyoruz. Dezenfektan amaçlı kullanmak isteyen olursa onları da alabilir" dedi.

'HAMMADDE FİYATLARI, PLASTİK FİYATLARI ÇOK YÜKSELDİ'

Sprey başlıklı plastik şişeleri bulmakta zorluk yaşadıklarını açıklayan Emine Olguntürk, şöyle konuştu:

"Her şeyde fiyat çok arttı. Aldığımız plastiklerin ham maddeleri yurt dışından, özellikle Çin'den geliyordu. Onlarda bir sıkıntı oldu. Hammadde fiyatları, plastik fiyatları çok yükseldi. Özellikle spreyli plastikler çok talep gördüğü için fiyatları arttı. Biz eskiden hiç plastik fiyatı yansıtmazdık. Yani plastiklerden, kap parası almazdık. Sadece kolonya parası alırdık. Yine diğer şişelerde öyle yapıyorduk ama sprey şişeler bulunmadığı için spreyli kolonyamıza 9 TL fiyat koyduk. Fakat şişesini getirene 7 TL'ye dolduruyoruz. Hiç olmazsa hem geri dönüşüm olur hem de biz çok etkilendiğimiz için insanlar şişeyi satın alıyor, sonra getirdiklerinde biz o fiyatı düşüyoruz onlardan. Zamları elimizden geldiğince fiyata yansıtmamaya çalıştık."