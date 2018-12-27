Kocaeli Etiyopyalı Öğretmen MHP'ye Üye Oldu

Etiyopyalı öğretmen MHP
'ye üye oldu
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, bir özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semans Dubola Ceran, Milliyetçi Hareket Partisi
'ne (MHP) üye oldu. Kocaeli
'nin Körfez ilçesinde yaşayan emekli bankacı Kadir Ceran ile 9 yıl önce evlenen Semans Dubola Ceran, 7 yıl önce Türkiye
'ye yerleşerek burada bir özel okulda İngilizce Öğretmenliği yapmaya başladı. Televizyon
kanallarında ve haberlerde gördüğü Devlet Bahçeli
'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne sempati duymaya başladığını belirten Dubola Ceran, seçim çalışmalarında daha aktif görev yapmak için MHP'ye üyelik başvurusunda bulundu. MHP Körfez İlçe Başkanlığı'na gelerek üye başvuru formunu dolduran Dubola Ceran, MHP'ye üye oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi televizyonda görüp izledikten sonra kendisine ve partisine karşı sevgi duymaya başladığını belirten Dubola Ceran "Devlet Bahçeli'yi, partisini seviyorum, televizyonda kendisini gördüm ve destek vermeye karar verdim. Buraya gelerek üye olmak istedim çok mutluyum.' dedi.
'HERKES KENDİSİYLE FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İSTİYOR'
Üye olan Dubola Ceran'ın teşkilatın gözbebeği olduğunu söyleyen MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu
, "Biz MHP olarak insanlara sadece insan olarak bakıyoruz. İnsanın rengine ve şekline bakmıyoruz. Kendisi üye olmak için buraya geldiğinde çok memnun olduk. Bütün teşkilatımızın gözbebeği oldu. Parti içinde herkes Semans Dubola Ceran'ı çok sevmeye başladı. İşallah bize de uğurlu gelecek yerel seçimlerde başarılı olacağız. Buraya geldiği günden beri herkes kendisiyle fotoğraf çekilmek istiyor, kendisiyle arkadaşlık kurmak istiyorlar. Parti içerisinde baya ilgi odağı oldu, herkes kendisini kısa zamanda kucakladı.
'PARTİMİZİE KARŞI SEVGİ VE SAYGISI VARDI'
Suman Dubola Ceran'ın MHP'ye karşı sevgi ve saygısı olduğu için üye olduğunu belirten Körfez İlçesi Kadın Kolları Başkanı Özlem Zaglı, "Semans Dubola, 7 sene önce Etiyopya'dan geldi ve ülkemizde yaşıyor. Ben 2 senedir kendisini tanıyorum. Kadın Kolları Başkanı olarak Semans'ı partiye üye yapmak istedik ve dahil ettik. Kendisini üye yaptık zaten Semans'ın Devlet Bahçeli'ye karşı bir sempatisi vardı, partimize karşı sevgi ve saygısı vardı. Bu teklifi sunduğumuzda çok memnun oldu ve şu an teşkilatımıza üye oldu çalışmalara bizimle beraber başlayacak." diye konuştu.