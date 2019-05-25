KOCAELİ Evden hırsızlık yapan abla ve kardeşi yakalandı

Evden hırsızlık yapan abla ve kardeşi yakalandıKocaeli'nin Derince ilçesinde, bir evden 2 çeyrek altın ile 2 bin 500 TL para çalan abla ve kardeşi, Yalova'da düzenlenen operasyon ile yakalandı. 3 kadının binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.17 Mayıs günü Derince Çenedağ Mahallesi'nde bir evin kapısını zorlayarak açan 3 kadın, evden 2 çeyrek altın ve 2 bin 500 TL para çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadınların kullandıkları aracın plakasını belirledi. Aracı takibe alan ekipler, kadınların Yalova'da olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda abla-kardeş oldukları belirlenen G.B.(29) ve S.Ö.(26) gözaltına alındı. Kadınlardan G.B.'nin evden hırsızlık suçundan 12 sabıka kaydı, S.Ö.'nün ise 25 sabıka kaydı olduğu belirlendi. Abla ve kardeşi adliyeye sevk edildi. Polis, bir kadını ise arama çalışmalarını sürdürüyor. 3 kadının binaya giriş ve çıkış anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.