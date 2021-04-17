KOCAELİ EVİNDE ELLERİ BANTLANIP BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN YAŞLI ADAM TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evde elleri koli bandıyla bağlandıktan sonra bıçaklanarak öldürülen Halil İbrahim Topal (85), toprağa verildi.

Olay, Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta meydana geldi. Şaban Topal, evinde tek başına yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın baktığı hayvanları beslemek için dün sabah saatlerinde eve geldi. İçeri giren Şaban Topal, babasını salonda elleri koli bandıyla bağlanmış, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, bıçaklandığı belirlenen Halil İbrahim Topal'ın öldüğünü tespit etti. Topal'ın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yakınları tarafından teslim alınan Halil İbrahim Topal'ın cenazesi, bugün evinin önünde helallik alınmasının ardından Arslanbey Mezarlığı'na getirildi. Topal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Bu arada polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Odalardaki eşyaların dağıtılması nedeniyle olayın hırsızlık amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duran polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.