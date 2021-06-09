KOCAELİ EVİNİ MUAYENEHANEYE ÇEVİREN SAHTE DİŞ HEKİMİ YAKALANDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kendisini diş hekimi olarak tanıtarak evine kurduğu muayenehanede Suriye uyruklu kişileri muayene eden A.J., gözaltına alındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi'nde kendisini diş hekimi olarak tanıtan Suriye uyruklu A.J.?nin evine kurduğu muayenehanede, para karşılığı Suriye uyruklu kişileri muayene ettiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, A.J.?yi evde uyuduğu sırada yakaladı. Evde yapılan aramalarda diş tedavi ünite koltuğu, diş tedavisinde kullanılan cerrahi malzeme, diş tedavisinde kullanılan ilaçlar ve ölçü kalıpları ele geçirildi. A.J. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.