Kocaeli fabrika yangını sonrası yağmur endişelendirdi

Fabrika yangını sonrası yağmur endişelendirdi

İzmit'te, yağmur yağışı aralıklarla etkili olurken, Tuzla'da fabrika yangını sonrasında sosyal medyada yayılan 'zehirli yağmur' iddiaları bazı vatandaşları endişelendirdi.

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur yağışı etkili oldu. İzmit'te yağmur yağışına yakalananlar saçak altlarına ve işyerlerine girerek yağmurun dinmesini bekledi. Tuzla'da fabrika yangının ardından sosyal medyada yayılan 'zehirli yağmur' iddiaları ise bazı vatandaşları endişelendirirken, bazıları ise iddialara aldırış etmeden yağmur altında yürüdü.

Yağmur yağışı sırasında işe gitmek için dışarıya çıkmak zorunda olduğunu söylenen Aykut Selman, Bu yağmurun kimyasal içereceğini duydum, hatta bu yağmurun Kocaeli'yi çok etkileyeceğini duydum ama sonucun ne olacağını bilmiyoruz, biz de sonradan göreceğiz. Önlem olarak şemsiye kullanıyorum onun dışında bir önlem almadık. dedi.

Çocuğunu kreşe götürmek için dışarı çıktığını söyleyen Mustafa Güloğlu, Haberlerde bu yağmurun zehirli olduğunu duyduk. Havada bir zehirli gaz olacakmış öyle diyorlardı. İstanbul'da yaşanan yangının etkisi buraya kadar gelmiş. Ben mecburiyetten çocuğum için dışarıdayım. Bir önlem almaya fırsatım olmadı, umarım bir sorun yaşamayız. diye konuştu.