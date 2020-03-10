KOCAELİ Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOCAELİ Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

KOCAELİ Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldıİZMİT'te bir fabrikada çalışan 66 işçi, öğle yemeğinden sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı

İZMİT'te bir fabrikada çalışan 66 işçi, öğle yemeğinden sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki bir çelik fabrikasında gündüz vardiyasında çalışan 66 işçi, öğle yemeğinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. Vardiyayı sonlandıran işçiler, fabrikalara ait servisler ile çevrede bulunan özel hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 66 işçisinin tedavilerine devam edilirken, Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri incelenmek üzere işçilerin yediği yemekten numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli, İzmit, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:59 Kaynak: DHA
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