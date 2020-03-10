KOCAELİ Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan hırsızlar yakalandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasından 130 bin lira değerinde araç lastiği çalan 3 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasından yeni üretilen 130 bin lira değerindeki araç lastiklerinin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri araştırma başlattı. Lastikleri çalan kişilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, dün İzmit ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda M.B., Ş.H. ve F.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan lastikler ise Körfez'deki bir depoda bulunarak fabrikaya teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.