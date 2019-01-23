Son Dakika Haberleri: Kocaeli Fabrikadan Bırakılan Demir Tozu Mahalleyi Kapladı

Kocaeli Fabrikadan Bırakılan Demir Tozu Mahalleyi Kapladı

57 dakika önce

Fabrikadan bırakılan demir tozu mahalleyi kapladıKocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasından bırakılan demir tozu mahalleyi etkisi altına aldı.

Fabrikadan bırakılan demir tozu mahalleyi kapladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasından bırakılan demir tozu mahalleyi etkisi altına aldı.

Olay Körfez Yeniyayla mahallesinde meydana geldi. Mahallede uzun süredir faaliyet gösteren bir demirdöküm fabrikasının deposundan yaklaşık 2 gün önce bir toz bulutu havalandı. Bölgedeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen toz bulutunun içerisinde demir tozu da tespit edildi. Yaklaşık 20 dakika boyunca mahalleyi etkileyen toz bulutu daha sonra rüzgarın etkisiyle dağıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Alişan KOYUNCUKÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:56 Kaynak: DHA

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