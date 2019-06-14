Son Dakika Haberleri: Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in hayatı sahneye taşındı
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in hayatı sahneye taşındı

1 saat önce

Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in hayatını konu alan tiyatro oyunu Karamürsel'de sahnelendi.

Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in hayatı sahneye taşındı, System.String[]
Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in hayatını konu alan tiyatro oyunu Karamürsel'de sahnelendi.
Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesinin edebiyat öğretmenlerinden Arzu Akay'ın yazıp, yönettiği "Akçakoca'nın İli Kocaeli" adlı oyun, Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu.
Akçakoca Bey'in hayatını anlatan oyunda Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri rol aldı.
Oyunun gösterimine Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.
Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cemil Kılıç, oyunun gösteriminin ardından edebiyat öğretmeni Arzu Akay ve öğrencileri tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:10 Kaynak: AA
Karamürsel, Kocaeli, Akçakoca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Markette iğrenç olay! Tacizcinin sözleri genç kızı gözyaşlarına boğdu Bakan Selçuk: 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:57:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in hayatı sahneye taşındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]