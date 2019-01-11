Kocaeli Fetö'nün TSK Yapılanmasında 16 Kişi Adliyede

Fetö'nün TSK yapılanmasında 16 kişi adliyedeKocaeli merkezli 14 ilde, FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Fetö'nün TSK yapılanmasında 16 kişi adliyede



Kocaeli merkezli 14 ilde, FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 askeri personel ile 2 kişi hakkında kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Niğde, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 1 ihraç albay, 1 muvazzaf teğmen, 10'u muvazzaf 12 astsubay, 1 akademisyen ve 1 uzman jandarma olmak üzere 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete işlemleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin de gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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