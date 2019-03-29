Son Dakika Haberleri: Kocaeli Fetö'nün TSK Yapılanmasında 17 Kişi Adliyede

Kocaeli Fetö'nün TSK Yapılanmasında 17 Kişi Adliyede

1 saat önce

Fetö'nün TSK yapılanmasında 17 kişi adliyedeKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildiKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına...

Fetö'nün TSK yapılanmasında 17 kişi adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10'u görevde olan, 5 geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 2'si meslekten ihraç edilen, 3'ü emekli olmak üzere 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen ve 11 astsubay için gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Salı günü İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 asker, ayrıca askerlerden sorumlu mahrem abi gözaltına alındı. 17 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:02 Kaynak: DHA

TSK, Kocaeli, Güncel
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