Son Dakika Haberleri: Kocaeli Fetö Soruşturmasında 14 Askeri Adliyede

Kocaeli Fetö Soruşturmasında 14 Askeri Adliyede

1 saat önce

Fetö soruşturmasında 14 askeri adliyedeKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11'i aktif görevde 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Fetö Soruşturmasında 14 Askeri Adliyede, System.String[]
Fetö soruşturmasında 14 askeri adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11'i aktif görevde 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova ve Zonguldak'ta operasyon düzenledi. Operasyonlarla 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf teğmen ve 8'i muvazzaf 11 astsubay olmak üzere toplam 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 14 kişi bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:47 Kaynak: DHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel
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