Kocaeli fetö şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli fetö şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kocaeli fetö şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildiKOCAELİ merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Giresun ve Tokat'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişiyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi. 10 kişi gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin arasında TSK'dan ihraç edilmiş albay, binbaşı, üsteğmen ve kamu görevinden ihraç edilmiş öğretmenler ile FETÖ terör örgütü ile bağlantılı kurum çalışanları olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Kocaeli fetö şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:18 Kaynak: DHA
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