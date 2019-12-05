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Kocaeli fetö'ye ait 10 çuval kitap ele geçirildi

6 saat önce

FETÖ'ye ait 10 çuval kitap ele geçirildiKocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir site içerisindeki apartmanın bodrum katında FETÖ'ye ait 10 çuval yasaklanmış kitap, broşürler ile yüzlerce kaset ele geçirildi.

FETÖ'ye ait 10 çuval kitap ele geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir site içerisindeki apartmanın bodrum katında FETÖ'ye ait 10 çuval yasaklanmış kitap, broşürler ile yüzlerce kaset ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cami Mahallesi Tuzla Caddesi Esen Sokak üzerindeki bir sitedeki apartmanın bodrum katında FETÖ'ye ait yayınların bulunduğunu belirledi. Polis, apartmanın bodrum katına girerek, 10 çuval içerisinde FETÖ'ye ait yaklaşık 500 adet yasaklanmış kitap, broşürler ve yüzlerce kaset ele geçirdi. Polis, kitap, broşür ve kasetlere el koyarak, emniyet müdürlüğüne götürdü.

FETÖ üyesi olmakla suçlanan ismi açıklanmayan bir kişinin apartmandan taşındığı, kitap, broşür ve kasetleri de o tarihlerde bodrum katına koyduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kocaeli fetö'ye ait 10 çuval kitap ele geçirildi

Kocaeli, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:37 Kaynak: DHA
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