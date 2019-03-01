Kocaeli Film Gibi Senaryo ile Gasbedildi

Film gibi senaryo ile gasbedildi İzmit
'te, internet üzerinden fuhuş yapmak için anlaştığı kadının evine giden H.S. film gibi bir senaryo ile gasp edildi. Eve baskın düzenleyerek genç kadının ağabeyi olduğunu söyleyen kişi H.S. üzerindeki para ve kredi kartlarını gasp etti.
Olay, 26 Şubat günü İzmit Alikahya Atatürk
Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İnternet üzerinden Defne
S. kod adlı bir kadınla fuhuş pazarlığı yapan H.S.(30) kadının verdiği adresteki eve gitti. Burada 2 kadın tarafından karşılanan H.S., kadınlarla oturduğu sırada içeri giren kadınların ağabeyi rolündeki 3 erkek tarafından darp edildi. H.S.'yi silah ve bıçakla tehdit eden 3 kişi, üzerindeki 550 TL'yi ve H.S.'nin kredi kartlarını aldı. Daha sonra H.S. evde beklerken, ATM'ye giderek kredi kartlarından toplam 5 bin TL para çeken kişiler, H.S.'nin gitmesine izin verdi..
H.S.'nin şikayetçi olmasının ardından olayı araştırmaya başlayan Kocaeli
İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük 5 kişiyi gözaltına aldı. Ev ve araçlarında yapılan aramalarda olayda kullanılan silah ve bıçak da ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan yaşı küçük olan K.E. isimli kız çocuğu ve N.G. isimli erkek Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Defne S. kod adını kullanan F.Ç.(24) ve kardeşleri rolünü oynayan M.Ç.(20) ile K.E.(22) Kocaeli İl Asayiş Büro
Amirliği'ne getirildi. Gözaltındaki kişiler polise verdikleri ifadelerinde paraları olmadığı için bu olayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.