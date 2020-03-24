KOCAELİ Filosundaki tüm araçları kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOCAELİ Filosundaki tüm araçları kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edecek - Son Dakika

KOCAELİ Filosundaki tüm araçları kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edecek

6 saat önce

Filosundaki tüm araçları kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edecekKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobil kiralama firması sahibi İdris Zengin, koronavirüs salgını nedeniyle filosundaki 25 aracın tamamını talep olması halinde kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edeceğini söyledi.

Filosundaki tüm araçları kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edecek

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobil kiralama firması sahibi İdris Zengin, koronavirüs salgını nedeniyle filosundaki 25 aracın tamamını talep olması halinde kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edeceğini söyledi.

Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nde otomobil kiralama firması bulunan İdris Zengin, filosundaki tüm araçları talep olması halinde kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edeceğini açıkladı. Filosunda toplam 25 araç bulunduğunu belirten Zengin, her vatandaşın imkanları ölçüsünde elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlık görevini yaptığını belirten İdris Zengin, "Darıca'da faaliyet gösteriyoruz. 35 senedir Darıca'dayız. Toplam 25 araçlık bir filomuz var. Bu 25 araçlık filomuzu koronavirüs nedeniyle Darıca Belediyesi, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Hastanemize ücretsiz olarak tahsis edeceğiz. Burada vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Her şeyi devletten beklememek lazım. Bu insani bir görevdir. Herkes gücü yettiği kadar, imkanı yettiği kadar elini taşın altına koymalı. Bu zor günleri inşallah hep birlikte atlatacağız. Burada insanları daha duyarlı olmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyorum." dedi.

KOCAELİ Filosundaki tüm araçları kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edecek

Zincirlikuyu, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:17 Kaynak: DHA

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