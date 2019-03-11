Kocaeli Freni Boşalan Tır, Hafif Ticari Araçla Çarpıştı 4 Yaralı

Freni boşalan TIR, hafif ticari araçla çarpıştı 4 yaralıİZMİT'te,freninin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarptıktan sonra karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı.

Freni boşalan TIR, hafif ticari araçla çarpıştı 4 yaralı



İZMİT'te,freninin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarptıktan sonra karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. TIR devrilirken, 4 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde, İzmit Tepecik Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şaban Aydın(55) idaresindeki 41 ACA 224 plakalı TIR yokuş aşağı indiği sırada frenleri patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR bariyerlere çarparak karşı yönden gelen Mevlüt Turgut(37) idaresindeki 41 AG 060 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulurken, TIR ise yol kenarına devrildi.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü Mevlüt Turgut ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kadını kurtardı. Bu sırada 112 Acil ekipleri devrilen TIR'dan çıkan Şaban Aydın ile yanındaki Hayrettin Tavukçu'ya ilk müdahalede bulundu.Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, araçlardan yola dökülen yağ ve mazot sebebiyle Kurtuluş Bulvarı ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri TIR'ın yanmaya başlayan fren balatalarına su sıkarak soğutma çalışması yaptı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken, Karayolları ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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