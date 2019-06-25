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Kocaeli Fuarı'nda temizlik ve onarım çalışması yapıldı

34 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz konserleri öncesinde Kocaeli Fuarı'nda temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli Fuarı'nda temizlik ve onarım çalışması yapıldı, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz konserleri öncesinde Kocaeli Fuarı'nda temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli Fuarı 26 Haziran Çarşamba günü sevilen sanatçı Nil Karaibrahimgil konseri ile vatandaşlara kapılarını açıyor. Yaz konserlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterirken Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri Kocaeli Fuarı'nda temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında fuar alanı içerisinde tahrip olmuş olan bank, masa ve diğer kentsel donatılar tamir edildi. Fuarı alanı içerisindeki büyüyen otlar kesilirken göl etrafındaki yürüyüş yollarının temizliği yapıldı. Yollardaki deforme olan noktaların tamiratı yapılırken göldeki yosunlar ve diğer maddeler temizlendi. Fuarı alanı içerisindeki fıskiyelerin tamiri ve bakımı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar ile Kocaeli Fuarı, vatandaşların gönül rahatlığı ile ailecek dolaşması için hazır hale getirildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
Kocaeli, Güncel
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