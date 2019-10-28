Kocaeli gaziler ve öğrenciler berabere yaptıkları resimleri sergiledi

Gaziler ve öğrenciler berabere yaptıkları resimleri sergiledi

Kocaeli Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu'nun 'Dünden bugüne Türkiye' projesi kapsamında öğrencilerin gazilerle birlikte yaptıkları resimleri sergiledi.

Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 10 öğrenci, 'Dünden bugüne Türkiye' projesi kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi'nde gaziler ile bir araya gelerek vatan sevgisi, Atatürk ve Mehmetçik sevgisini anlatan resimler yaptı. Yaklaşık 10 gün süren projenin sonunda ortaya çıkan eserler İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezinde sergilendi. Serginin açılışına Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Nurettin Recep Sağlık, öğretmenler, öğrenciler ve gaziler katıldı.

Kurdele kesiminin ardından açılan sergide konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Nurettin Recep Sağlık, resimleri yaparken son derece duygulandıklarını ifade ederek, 'Gençlerimizin dünden bugüne kadar yaşadıklarımızı görmeleri için resim yaptık. Bizim değerlerimizi onlarla beraber, onlara katkımız olsun diye anlattık. Daha sonra yaptığımız resimlere aktardık. Halkımızın da gençlerle beraber yaptığımız birlik ve beraberliğimizi görmeleri için resimlerimizi sergiliyoruz.ö dedi.

Yaptığı 'Milli Mücadele' konulu resmi sergileyen Eslem Demirci, 'Gazilerimizin hikayelerini onlardan dinledik ve onlarla birlikte resimler yaptık. Şimdi de bu yaptığımız resimleri başka insanların görmesi ve örnek almaları için sergilemek istedik. Şu an bir alışveriş merkezinde sergiliyoruz ve herkesin bunu görmesini istiyoruz. Biz bu yaptığımız sergi için çok gururluyuz. Gazilerimizle birlikte vakit geçirmek onlarda hikayeler dinlemek çok güzel bir duygu.ö diye konuştu.

Tarihi, o anı yaşamış gazilerden öğrendikleri için çok şanslı olduğunu belirten Betül Konak, şöyle konuştu

'Gazilerimizle birlikte bir projede resim yaptığımız için çok mutluyum. Resimlerimizi sergiliyoruz, bu benim için çok güzel bir duygu. Gazilerimiz bize yaşadıklarını anlattı, bizler de bundan çok etkilendik ve resimlerini tuvallere çizdik. Bu süreçte gazilerimiz de bizlere yardım etti. Sonucunda böyle güzel resimler çıktı ve sergiliyoruz.ö