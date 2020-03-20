KOCAELİ Gebze'de banklar söküldü - Son Dakika
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KOCAELİ Gebze'de banklar söküldü

6 saat önce

Gebze'de banklar söküldüKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasının sağlanması için banklar söküldü.

Gebze'de banklar söküldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasının sağlanması için banklar söküldü.

Gebze Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri sokakları yıkarken, meydanlar, park ve araçlar dezenfekte edildi. Vatandaşların evde kalmasının sağlanması için ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Mustafa Paşa Camii'nin etrafında bulunan banklar belediye ekiplerince sökülerek kamyonlara yüklendi. Koronavirüs tehlikesinin geçmesinin ardından bankların yeniden bulundukları yere montajının yapılacağı belirtildi.

KOCAELİ Gebze'de banklar söküldü

Gebze Belediyesi, Koronavirüs, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:47 Kaynak: DHA

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