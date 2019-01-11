Son Dakika Haberleri: Kocaeli Gebze'de Fabrika İşçilerden Alacaklarının Ödenmesi İçin Eylem

Kocaeli Gebze'de Fabrika İşçilerden Alacaklarının Ödenmesi İçin Eylem

1 saat önce

Gebze'de fabrika işçilerden alacaklarının ödenmesi için eylemKocaeli'nin Gebze ilçesinde, elektrikli ev eşyası üreten fabrika üretimi durdururken, işçiler ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle eyleme başladı.

Gebze'de fabrika işçilerden alacaklarının ödenmesi için eylem

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, elektrikli ev eşyası üreten fabrika üretimi durdururken, işçiler ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle eyleme başladı.

Gebze Tavşanlı Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrikli ev eşyası üreten fabrika üretimi durdurdu. Yaklaşık 250 işçinin çalıştığı fabrikada çalışan işçiler, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle dün fabrikanın önünde eyleme başladı. Bugün fabrikanın önünde eylemlerini sürdüren bazı işçiler, alacaklarının ödenmesini istedi. Fabrikada yetkililerle görüşen işçiler, ödeme yapılamayacağını öğrenince eylemlerine devam etti. Fabrikanın büyük markalar için çay makinesi, ütü, kahve makinesi, tost makinesi, elektrikli süpürge üretimi yaptığını belirten işçiler, geçen yıl Eylül ayından bu yana iş yerinde baskıların arttığını iddia etti. İşçiler servislerin sadece D-100 Karayolu'ndan geçerek kendilerini aldığını, servis güzergahlarının değişmesiyle yürümek zorunda kaldıklarını, ücretlerinin 3 aydır ödenmediğini söyledi. Fabrikanın önünde bekleyen işçiler, ücretlerinin ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:56 Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Güncel
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