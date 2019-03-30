Kocaeli Gebze'de Fabrika Yangını
1 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı. Patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu.
Akşam saatlerinde, Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu
kenarında bulunan bir sünger fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi yönlendirildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale bulundu. Bölgede ekiplerin çalışmalar devam ediyor.
Dinçer ABBİR-Erol POLAT-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA
)
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:08 Kaynak: DHA
Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı
Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı
Bağımsız Adayın, Vincin Üzerine Çıkıp Oy İsterken Söylediği Sözler Vatandaşları Güldürdü