Son Dakika Haberleri: Kocaeli Gebze'de Fabrika Yangını

Kocaeli Gebze'de Fabrika Yangını

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı. Patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu.

Akşam saatlerinde, Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu kenarında bulunan bir sünger fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi yönlendirildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale bulundu. Bölgede ekiplerin çalışmalar devam ediyor.

Dinçer ABBİR-Erol POLAT-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:08 Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Güncel
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